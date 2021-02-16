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رمضان عبد المعز: جنودنا على الحدود هم العين الساهرة على حماية الوطن

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:49 م
رمضان عبد المعز: جنودنا على الحدود هم العين الساهرة على حماية الوطن الشيخ رمضان عبد المعز
كتب أيمن رمضان

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قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن جنودنا البواسل الأبطال هم الدرع الواقى لهذا البلد الكريم المبارك، وتابع: "اللهم أرضى عن جنودنا العين الساهرة على حماية حدود الوطن"، مشيراً إلى أن التابعى الجليل عبد الله بن المبارك كان يحج عام ويجاهد عام ، وهو في الجهاد أرسل رسالة إلى إمام الحرم الفضيل بن عياض، بها أبيات شعرية، وتابع:" قال فيها.. يا عابدَ الحَرَمينِ لوْ أبصرْتَنا  لَعلمْتَ أنّك في العبادةِ تَلْعبُ..  مَنْ كان يَخْضِبُ خدَّهُ بدموعِهِ.. فَنُحُورُنا بِدِمَائِنا تَتَخَضَّب".

وفى سياق آخر أضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل بـ:"اللَّهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي"، وتلى قوله تعالى،:" لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ"، موضحاً أن الجميع يسعى إلى الفوز بدخول الجنة، من خلال اتباع ما أمرنا به الله ورسوله، وعلى المسلم أن يحسن خلقه ويحب غيره كما أمر.

 


رمضان عبد المعز

لعلهم يفقهون

الجيش المصري

أخبار مصر

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