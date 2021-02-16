رفع مياه الأمطار من شوارع مدن وقرى محافظ كفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد مدن محافظة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع حالة الطوارئ وكسح مياه الأمطار أولاً بأول.

وأشرف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم على شق قنوات مائية مصغرة لتصريف مياه الأمطار كنظام بديل لتصريف المياه ذات الكثافات العالية في تجمعات مياه الأمطار .

كما أشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على رفع مياه الأمطار من شوارع مدينة سيدى سالم وقرى المركز، وانتشار عمال النظافة لرفع المخلفات.

كما أشرق أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض على رفع مياه الأمطار من الشوارع ومن داخل المدارس، وحول المصالح الحكومية ، إضافة لرفع مياه الأمطار من قرى مركز الرياض.