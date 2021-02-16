رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الشرقية لحين استقرار الأحوال الجوية

الشرقية- إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الشئون الصحية وجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية والمراكز الطبية بنطاق دائرة المحافظة بالإضافة إلى تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وربطها بغرفة عمليات مديرية الصحة لمتابعة حالات الطوارئ، وذلك تزامناً مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عدم إستقرار الأحوال الجوية وتوقع سقوط أمطار غزيرة على أماكن متفرقة بنطاق المحافظة.

شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديرية الشئون الصحية وهيئة الإسعاف وجميع الجهات المعنية لمواجهة الحالات الطارئة والتعامل معها بكل سرعة بالإضافة إلى التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وذلك حتى الإنتهاء من حالة تقلبات الطقس واستقرار الأحوال الجوية.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم التشديد على مديرى جميع المستشفيات بنطاق المحافظة بصرف كميات الأدوية والمستلزمات الطبية المناسبة وخاصة بأقسام الإستقبال والطوارئ وذلك من مخازن التموين الدوائي، وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لمواجهة أى طوارئ نظراً لسوء الأحوال الجوية المتوقع ولحين استقرارها مع تكثيف تواجد الأطباء بمختلف التخصصات والفئات المعاونة، وتوفير كميات مضاعفة من فصائل الدم المختلفة مع تأمين المخزون الإستراتيجى من الأكسجين ومصادر المياه والكهرباء بالمستشفيات.

كما وجه وكيل وزارة الصحة مدير الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية بضرورة متابعة لجنة الأزمات بالمديرية لأحوال الطقس وتجهيز فرق الإنتشار السريع للإستعانة بهم فى الحالات الطارئة، مشيراً إلى انه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لتغطية الطرق السريعة ومداخل ومخارج المدن، وتم تمركز سيارات الإسعاف فى عده نقاط مختلفة بنطاق المحافظة.