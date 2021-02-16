رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة بالدقهلية

وفى ذات السياق، كلف المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، اليوم نواب رئيس حى غرب المنصورة، أكرم السقا مدير الورشة الصناعية، بمراجعة بلاعات تصريف مياه الأمطار المتواجدة بنطاق الحى، تحسبا لأى تقلبات جوية، حيث قام قطاع الورشة بحى غرب بمراجعة بلاعات تصريف مياة الامطار بمنطقة شارع عبد السلام عارف وشارع بورسعيد ، ومنطقة المشاية السفلية، والتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار .

وعلى الصعيد ذاته شدد رئيس حى غرب المنصورة على مسئولى الورشة الصناعية، والحملة الميكانيكية، بضرورة مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن .