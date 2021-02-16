اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:02 م
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رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة بالدقهلية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:53 م
رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات، واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه، لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، نظرًا للتوقعات بتعرض المحافظة لموجة سوء الأحوال الجوية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة. 
 
وفى ذات السياق، كلف المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، اليوم نواب رئيس حى غرب المنصورة، أكرم السقا مدير الورشة الصناعية، بمراجعة بلاعات تصريف مياه الأمطار المتواجدة بنطاق الحى، تحسبا لأى تقلبات جوية،  حيث قام قطاع الورشة بحى غرب بمراجعة بلاعات تصريف مياة الامطار بمنطقة شارع عبد السلام عارف وشارع بورسعيد ، ومنطقة المشاية السفلية، والتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار  .
 
وعلى الصعيد ذاته شدد رئيس حى غرب المنصورة على مسئولى الورشة الصناعية، والحملة الميكانيكية، بضرورة مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن .
 
 
تسليك البالوعات (1)
 

تسليك البالوعات (2)
 

تسليك البالوعات (3)
 
 
 

 


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