رئيس مدينة الشلاتين يعقد اجتماعا لمراجعة الأداء خلال الفترة الماضية

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة الشلاتين، جنوب محافظة البحر الأحمر، اجتماعا مع مدير الإدارات المختلفة، والشركات العاملة فى مشروعات الشلاتين، وذلك لمراجعة الأداء خلال الفتره السابقة، والاستعداد للمرحلة المقبلة.

ناقش رئيس مدينة الشلاتين خلال الاجتماع مراجعة الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال الفتره الحالية، والتأكيد على الالتزام والتقيد بكل ما جاء فيها، وخاصةً ارتداء الكمامات وإجراء التطهير للمبانى والمقار التابعة للإدارات والمحافظة على نسب التواجد للموظفين مع ضمان سرعة حل مشاكل جميع المواطنين ونشر الوعى بين الموظفين والمواطنين المتعاملين مع هذه الإدارات.

كما ناقش الاستعداد لعودة الدراسة مرة أخرى، وتطهير المدارس واستمرار القوه الدافعة لتحسين الصورة البيئية والبصرية للمدينة، استكمالًا لما كانت عليه المدينه أثناء الاحتفال بالعيد القومي، وتوجه بالشكر لجميع الإدارات والشركات العاملة بالمدينة على ما بذلوه من جهد خلال الفتره الماضية.

كما عقد اللواء ياسر شعبان، رمدينة الشلاتين، اللقاء الأسبوعى مع المواطنين، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين بحضور إدارة خدمة المواطنين ، حيث استمع لكافة مطالب ومشاكل المواطنين ووعدهم بحل وتلبية كافة مطالبهم ومشاكلهم فيما لا يتعارض مع القوانين التى أقرتها الدولة.

وكانت من ضمن المطالب لبعض المناطق بمدينة الشلاتين زيادة حصة المياه، وتقنين وضع اليد واستلام وحدات إسكان البدو، والتى تمت الموافقة عليها من كن قبل محافظ البحر الأحمر .