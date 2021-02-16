حبس 3 متهمين بتهمة ترويج الحشيش بمدينة بدر 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 3 متهمين بترويج مخدر الحشيش بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين.

وكشفت قائمة المتهمين عن أنهم "ر.م"، و "خ.ع"، و"ت .ع"، عاطلين.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر، من ضبط 3 أشخاص عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 450 جراما، و4 هواتف محمولة ومبلغ مالى 5000 جنيه، وبمناقشتهم أقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والكسب غير المشروع منها وهواتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.