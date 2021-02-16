اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس راعى أغنام قتل مزارعا اعترض دخول الماشية أرضه بإحدى قرى الشرقية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:17 ص
حبس راعى أغنام قتل مزارعا اعترض دخول الماشية أرضه بإحدى قرى الشرقية اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة أبوحماد بالشرقية، اليوم، برئاسة محمد حماد، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس راعى أغنام؛ أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مزارع بطعنة نافذة بسبب مشادة بينهما في أرض المجني عليه.

 
كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول مزارع، 35 عامًا، مُقيم عزبة حسونة التابعة لقرية "الخيس" بأبو حماد، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.
 
وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وراعي أغنام، شاب في العشرينيات من عمره؛ بعدما ترك الأخير أغنامه تأكل من أرض المجني عليه، وتطور الأمر إلى طعنه المجني عليه طعنة أودت بحياته، فيما جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

الشرقية

اخبار الشرقية

ابو حماد

جريمة قتل

راعي اغنام

قرية الخيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة