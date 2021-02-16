حبس راعى أغنام قتل مزارعا اعترض دخول الماشية أرضه بإحدى قرى الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قررت نيابة أبوحماد بالشرقية، اليوم، برئاسة محمد حماد، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس راعى أغنام؛ أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مزارع بطعنة نافذة بسبب مشادة بينهما في أرض المجني عليه.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول مزارع، 35 عامًا، مُقيم عزبة حسونة التابعة لقرية "الخيس" بأبو حماد، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وراعي أغنام، شاب في العشرينيات من عمره؛ بعدما ترك الأخير أغنامه تأكل من أرض المجني عليه، وتطور الأمر إلى طعنه المجني عليه طعنة أودت بحياته، فيما جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.