اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جنود فى مواجهة العاصفة.. عمال النظافة بالوادى الجديد فى الشوارع رغم سوء الطقس.. صور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:29 م
جنود فى مواجهة العاصفة.. عمال النظافة بالوادى الجديد فى الشوارع رغم سوء الطقس.. صور عمال النظافة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص عدد من عمال النظافة بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادى الجديد، على استكمال عملهم رغم سوء الأحوال الجوية وتزايد موجة الطقس السيئ وارتفاع حدة العواصف الترابية، ولم يتوقفوا عن العمل حرصا منهم على إزالة الأتربة والتراكمات التى تحملها الرياح على الشوارع والميادين الرئيسية وتقاطعاتها فى مدينة الخارجة.

وتتعرض مراكز محافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، لموجة من الطقس السيئ شملت انخفاض شديد فى درجات الحرارة وهبوب رياح قوية محملة بالأتربة مع انخفاض فى مستوى الرؤية الرأسية والأفقية على الطرق الرئيسية وداخل المدن والقرى.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادى الجديد، درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية المرتقبة واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بضرورة توخى الحذر والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية؛ لمتابعة حركة الرياح أو سقوط الأمطار على الطرق، وتجهيز رجال المرور لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات.

عمال النظافة بالوادى الجديد (1)
 
عمال النظافة بالوادى الجديد (2)
 
عمال النظافة بالوادى الجديد (3)
 
عمال النظافة بالوادى الجديد (4)
 
 
عمال النظافة بالوادى الجديد (6)
 
عمال النظافة بالوادى الجديد (7)
 
عمال النظافة بالوادى الجديد (8)
 
عمال النظافة بالوادى الجديد (9)

حالة الطقس

طقس الوادى الجديد

عواصف ترابية بالوادى الجديد

طقس اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة