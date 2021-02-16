جنود فى مواجهة العاصفة.. عمال النظافة بالوادى الجديد فى الشوارع رغم سوء الطقس.. صور

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

حرص عدد من عمال النظافة بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادى الجديد، على استكمال عملهم رغم سوء الأحوال الجوية وتزايد موجة الطقس السيئ وارتفاع حدة العواصف الترابية، ولم يتوقفوا عن العمل حرصا منهم على إزالة الأتربة والتراكمات التى تحملها الرياح على الشوارع والميادين الرئيسية وتقاطعاتها فى مدينة الخارجة.

وتتعرض مراكز محافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، لموجة من الطقس السيئ شملت انخفاض شديد فى درجات الحرارة وهبوب رياح قوية محملة بالأتربة مع انخفاض فى مستوى الرؤية الرأسية والأفقية على الطرق الرئيسية وداخل المدن والقرى.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادى الجديد، درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية المرتقبة واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بضرورة توخى الحذر والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية؛ لمتابعة حركة الرياح أو سقوط الأمطار على الطرق، وتجهيز رجال المرور لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات.