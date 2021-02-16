جنوب إفريقيا تطلب إعادة مليون جرعة من لقاح استرازينيكا لمحدودية فاعليته

كتبت نهى الطويل

طلبت دولة جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء، إعادة مليون جرعة من لقاح استرازينيكا الذى تصنعه الهند وذلك لمحدودية فاعليته في منع الإصابة بالسلالة المنتشرة عندها، وفقا لخبر أوردته The Economic Times.

بعد أن تسلمت جنوب إفريقيا الشحنة في بداية فبراير، أعلنت منذ اسبوع توقفها عن استخدام اللقاح. وقد كان من المفترض أيضا أن تتسلم نصف مليون جرعة خلال بضعة أسابيع.

لقد أجرت الدولة الإفريقية عدد صغير من التجارب الإكلينكية التي بينت أن اللقاح يوفر حماية محدودة من الإصابة بالأعراض الخفيفة والمتوسطة من سلالة كورونا 501Y.V2 وهو ما أقرته استرازينيكا بالفعل بناءا علي دراسة أجرتها جامعتي أوكسفورد البريطانية و Witwatersand الجنوب إفريقية.

كانت جنوب إفريقيا قد قررت أن تعطي لقاح Johnson&Johnson's للعاملين بالقطاع الطبي في إطار دراسة فاعليته بواسطة عدد من الباحثين.

من الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية اعتمدت نسختين من لقاح استرازينيكا للاستخدام الفوري يوم الاثنين. فنسخة تنتجها الهند والأخري تنتجها كوريا الجنوبية وفقا للموقع الرسمي.

والمنظمة تأخذ في الاعتبار أن يكون اللقاح آمنا وفعالا وذو جودة عالية. كما أن ادراج اللقاح للاستخدام الفوري هو شرط ليكون جزءا من آلية COVAX التي من خلالها من المفترض أن توفر الدول الأعلي دخلا اللقاح للدول الأكثر احتياجا.