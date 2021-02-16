اليوم السابع
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جامعة أسيوط تتصدر المركز الرابع على مستوى الجامعات فى محو أمية 5444 مواطنا.. صور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:44 م
جامعة أسيوط تتصدر المركز الرابع على مستوى الجامعات فى محو أمية 5444 مواطنا.. صور جانب من الفعاليات
أسيوط – هيثم البدرى

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أشاد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بدور مركز تعليم الكبار بكلية التربية الرائد والمتميز في محو أمية عدد كبير من المواطنين منذ 2017 وحتى الآن، معلناً عن احتلال جامعة أسيوط للمركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية بنجاحها في محو أمية 5444 مواطنا خلال العام الجامعي 2019/2020 وذلك بعد جامعات المنيا، الزقازيق، وعين شمس، وهو ما يأتي في إطار دور الجامعة المجتمعي في تسخير كافة إمكانياتها البشرية والعلمية من أجل تطوير المجتمع وتحقيق تقدم وتنمية الوطن.

من جانبها أوضحت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة أسيوط استعرضت دورها الفاعل والمثمر في دعم جهود الدولة من أجل القضاء على مشكلة الأمية، وذلك من خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لمحو الأمية بالمجلس الأعلى للجامعة برئاسة الدكتور هلال الشربينى رئيس اللجنة ووزير التربية والتعليم الأسبق والذي وضع ممثلين عن عدد من الجامعات المصرية.

وتناولت الدكتورة مها كامل غانم، خلال الاجتماع نشاط المركز، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة لتعليم الكبار وتوليه منذ إنشائه عقد عدد من الندوات الكبرى في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، كما شهد العام الجامعي 2019/2020 عقد عدد 4 دورات لإعداد معلمين متخصصين في تعليم الكبار والتى تضمنت تأهيل 2400 طاب جامعي علي كيفية العامل مع الدارسين ومحو الأمية.

كما صرح الدكتور عادل رسمي، عميد كلية التربية، رئيس مجلس إدارة المركز، أن العام الجامعي 2019/2020 شهد في أكتوبر إتمام محو أمية 2699 مواطنا، وفي يناير 1796، وفي إبريل 48 مواطن،  وفي يوليو 364 مواطن وفى أكتوبر 537 مواطنا بإجمالي يبلغ 5444 مواطنا من مختلف أنحاء المحافظة ومن مختلف الأعمار من الكبار، مشيرا كذلك إلى قيام كلية التربية بتكليف كل طالب بمحو أمية 8 أفراد بالمجتمع المحيط كشرط لإتمام التخرج وذلك وفق قرار مجلس الجامعة الصادر في هذا الشأن منذ نحو خمس سنوات.  

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ممثلى-جامعة-اسيوط
 

 


محو الأمية

جامعة أسيوط

مركز تعليم الكبار

كلية تربية جامعة أسيوط

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