اليوم السابع
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"تنشيط السياحة" تشارك فى معرض سوق السفر العربى بدبى مايو المقبل

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:43 م
"تنشيط السياحة" تشارك فى معرض سوق السفر العربى بدبى مايو المقبل صورة أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد

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أعلنت هيئة تنشيط السياحة، عن المشاركة فى فعاليات معرض ATM سوق السفر العربى والمزمع عقده بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة ، خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو المقبل، بهدف تنشيط الحركة السياحية الوافدة من السوق العربى إلى مصر.
 
وقالت هيئة تنشيط السياحة فى الخطاب المرسل لغرفة شركات السياحة، إن قيمة المشاركة فى الجناح المصرى بالمعرض تبلغ 1350 يورو، مطالبة من الشركات الراغبة فى المشاركة سرعة سداد قيمة المعرض، وكذلك تسليم البيانات المطلوبة على خطاب مختوم من الشركة باللغة الإنجليزية فى موعد أقصاه الأربعاء الموافق 24 من فبراير الجارى.
 
وأضافت " هيئة تنشيط السياحة"، أن عدد الأجنحة المتاحة للشركات بالمعرض 11 جناح يتم توزيعهم بأسبقية السداد.
وأشارت إلى أن توزيع اجنحة المعرض سوف تتم بنظام القرعة العشوائية بحضور المشتركين قبل المعرض، مشددة على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لتسليم التصميمات الفنية للمعرض حتى لا تضطر الشركات المشاركة إلى الشحن على نفقاتها الخاصة.   
 

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