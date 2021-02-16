تعرف على مشروع مترو الهرم وآخر خطوات تنفيذه × 11 معلومة

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته عما تم إنجازه فى مشروع المرحلة الأولى من المترو المار بشارع الهرم وموعد إنهاء تنفيذه خلال التقرير التالى:

1- شركات المقاولات المصرية بدأت فى أعمال إنشاءات المخطات.

2- تم التعاقد على 4 ماكينات حفر عملاقة مع إحدى الشركات الألمانية للقيام بأعمال حفر نفقى مسار المشروع.

3- جارى أعمال تجهيز وإنشاء المحطات من حدود 6 أكتوبر حتى الرماية لحين وصول الحفارات.

4- أعمال التنفيذ والحفر ستبدأ من حدود 6 أكتوبر فى اتجاه ميدان الجيزة.

5- متوقع الانتهاء من المشروع خلال 4 سنوات.

6- اليابان تقدم تمويل قدره 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر بفائدة 0.28% يغطى حوالى 60% من تكلفة المشروع البالغة حوالى 47 مليار جنيه فيما يتم توفير الباقى عبر الموازنة العامة للدولة.

7ـ تم التقسيم المرحلة الأولى من الخط الرابع إلى جزءين.

8ـ الجزء الأول يمتد بطول 4.5 كم من لمسافة من الجيزة حتى محطة عمرو بن العاص.

9ـ الجزء الثانى يمتد بطول 14.5 كم فى المسافة من الجيزة حتى محطة حدائق الأشجار بـ6 أكتوبر.

10- سيتم غلق شارع الهرم طوال فترة التنفيذ جزئيًا مع توجيه حركة المرور للشوارع الموازية مثل ترسًا وفيصل.

11- بدأ الإغلاق الجزء لشارع الهرم بداية ميدان الرماية بالتوازى مع بدء التنفيذ.