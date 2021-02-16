تعرف على مشروعات جامعة سوهاج الإنشائية بمقرها الجديد بتكلفة 3 مليارات جنيه

سوهاج - محمود مقبول

جامعة سوهاج إحدى الجامعات المصرية التى حظيت فى الفترة الأخيرة باهتمام القيادة السياسية، وذلك من خلال المشروعات الإنشائية، التي تُنفذ بالمقر الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك من خلال جدول زمني بقيمة إجمالية للمنشآت منذ بدء العمل بالمقر الجديد وحتى الآن بلغت ما يقرب من 3 مليارات جنيه.

وفي خلال السطور التالية نستعرض تلك المشروعات من حيث مساحتها، وتكلفتها بالإضافة إلى وصفها، وكذلك تاريخ التسليم .

1 - مبنى كلية الحقوق تم إنشائه على مساحة 5000 م عبارة عن بدروم، دور أرضى، 4 أدوار بتكلفة 106.9 مليون جنيه.

2 - مبني كلية العلوم "1" على مساحة 3000م٢ مكون من بدروم، دور أرضى، 4 أدوار بتكلفة 41.2 مليون جنيه.

3 - مبني كلية العلوم "2" على مساحة 3000م٢ ومكون من بدروم، دور أرضى، 4 أدوار بتكلفة 33.9 مليون جنيه.

4 - مبنى كلية طب الأسنان على مساحة 3200 م٢ ومكون من بدروم، دور أرضى، 4 أدوار بتكلفة 194.4 مليون جنيه.

5 – مبنى كلية رياض الأطفال على مساحة 3500 مكون من بدروم، دور أرضى، 4 أدوار بتكلفة 78.5 مليون جنيه.

6 – مبنى كلية التربية الرياضية على مساحة 5000 م٢ مكون من بدروم، دور أرضى، 4 أدوار بتكلفة 111.6 مليون جنيه.

7 - مبنى معامل الأقسام الطبية على مساحة 1200 م مكون من دور أرضي، 4 أدوار بتكلفة 52.5 مليون جنيه.

8 - مبني الإسكان الطلابي (ب) على مساحة 1600 م٢ مكون من بدروم، دور أرضى، 4 أدوار بتكلفة 48.3 مليون جنيه.

9 - مبني مجمع المدرجات "ج" على مساحة 4000 م٢ وبتكلفة 178.2 مليون جنيه.

10 – مبنى الإسكان الطلابى بحى الكوثر على مساحة 1400 متر 2 مكون من بدروم، دور أرضي، دورين بتكلفة 20.2 مليون جنيه.

11 - مبنى مجمع الفصول على مساحة 4000 م٢ مكون من بدروم، دور أرضي، 4 أدوار بتكلفة 89.8 مليون جنيه.

12 – مبنى الإدارة المركزية على مساحة 8500 م٢ مكون من بدروم، دور أرضى، 5 أدوار بتكلفة 95.5 مليون جنيه.

13 - مبنى مستشفى الطوارئ على مساحة 1000م٢مكون من بدروم، دور أرضى، 4 أدوار بتكلفة 130 مليون جنيه.

14 - المستشفى الجامعي الجديد على مساحة 26000م٢ مكون من مبنى الاستقبال والعيادات الخارجية والمبني التعليمي وكلية الطب البشرى ومبني الخدمات بتكلفة مليار و178 مليون جنيه.

15 - تم الانتهاء من إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية، على مساحة 2000م٢ بتكلفة 100 مليون جنيه.

16 - تم الانتهاء من سور مركز الدراسات البحرية سور حول قطعة الأرض المخصصة لمركز الدراسات البحرية بالقصير بتكلفة 9.2 مليون جنيه.







































































