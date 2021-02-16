اليوم السابع
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"تضامن دمياط": تطوير مراكز الطفل والأسرة و50 فصلا موزعة على 12 حضانة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:00 ص
"تضامن دمياط": تطوير مراكز الطفل والأسرة و50 فصلا موزعة على 12 حضانة حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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قال حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، إنه في إطار بروتوكول التعاون والشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظة، يتم تنفيذ مشروع تطوير مراكز الأسرة والطفل بالمحافظة، وذلك ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذي ترعاه وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف حسام عبد الغفار فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه بدأت الجمعيات جهودها لتطوير عدد 50 فصلا موزعة على عدد 12 حضانة على مستوى المحافظة ، مؤكدا رعايته لهذه الجهود وتقديمه كافة أوجه الدعم لإنجاح المشروع .

وتابع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، أنه في إطار بروتوكول التعاون والشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظة لتنفيذ مشروع تطوير مراكز الأسرة والطفل بالمحافظة وذلك ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذي ترعاه وزارة التضامن الاجتماعي، بدأت جهودها لتطوير ثلاث حضانات هى: (حضانة الطفل السعيد بمدينة الروضة ، حضانة الأمل بقرية الزعاترة ، حضانة تنمية المجتمع بجمصة).

 

 

 


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