تحذيرات من رياح وأمطار غزيرة وارتفاع الأمواج لـ6 أمطار بالإسكندرية اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، عن رفع درجات الاستعداد ونشر السيارات و البدلات، لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار والتقلبات الجوية اليوم الثلاثاء.

وأشار تقرير مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، أنه من المتوقع حالة من عدم الاستقرار اليوم، حيث تتكاثر السحب المتوسطة الممطرة خاصة علي ساحل المحافظة، ومع مرور الوقت تزداد غزارة الأمطار يصاحبها سقوط كرات الثلج فى بعض الأحيان، وتتقدم إلى داخل المحافظة، كما تنشط الرياح الباردة تتجاوز سرعتها 30 عقدة (50 الى 60 كم /س)، وتعمل على المزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما ترتفع الأمواج بشكل كبير علي مسطح البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار تقريبا (تؤدى إلى خروج المياه من البحر).

يأتى ذلك فيما أشار التقرير إلى التحذير من سقوط أمطار غزيرة يوم 17 فبراير الجارى على السواحل الشمالية، وطالب الآجهزة التنفيذية بتوخى الحذر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى تنتج عن سقوط أمطار بالسواحل الشمالية.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أن الشركة فى أتم الاستعداد لاستقبال موجة التقلبات الجوية، وذلك عن طريق التمركزات فى جميع النقاط الساخنة، والتى قد يحدث فيها تجمع لمياه الأمطار، وكذلك البدالات وجاهزية المعدات المركزية، وفرق التدخل السريع بسيارات الشفط والمدمجة والسيول، وقد سبق هذا تطهير بجميع الشنايش والبيارات والمصبات، وقياس جاهزية المحطات عقب النوة السابق.

كما أكد "نافع" لـ"اليوم السابع"، على أن التعاون لاستقبال حالة عدم الاستقرار يقوم على قدم وساق بين الشركة وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع استعداد غرفة التعامل مع الأمطار فى استقبال أى تعثرات أو شكاوى من جراء حالة الطقس.

وأكد اللواء محمود نافع، على أن شركة الصرف الصحى، تمتلك أسطول كبير لمواجهة النوات بالشتاء، حيث تمتلك الشركة أكثر من 90 سيارة شفط و نحو 4 سيارات للسيول، وقد قامت الشركة بوضع خطة لتمركز سيارات الشفط و سيارات السيول، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار.

كما قامت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية، باتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة، من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة، كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهي 165 بيارة.