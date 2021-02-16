تجديد حبس عاطل متهم بخطف حقائب السيدات باستخدام سيارة فى المقطم

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بخطف حقائب السيدات باسلوب المغافلة، باستخدام سيارة في المقطم، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المقطم، بتلقيه بلاغا من ربة منزل، بأنها أثناء توقفها بسيارتها فوجئت بأحد الأشخاص قام بمغافلتها وسرقة حقيبة يدها من داخل سيارتها وبداخلها (مبلغ مالى وأوراق ومتعلقات شخصية) ولاذ بالفرار، مستقلاً إحدى السيارات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله السيارة، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب (المغافلة).

كما اعترف أمام رجال المباحث، بارتكابه واقعة سرقة أخرى وضبط بحوزته ( مبلغ مالى من متحصلات واقعتى السرقة) وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وتخلصه من الحقيبتين بإلقائهما بالطريق العام،.

باستدعاء المجنى عليهما اتهماه بالسرقة، وقررا باستعادتهما الحقيبتين وما بداخلهما من أوراق عقب العثور عليهما بمعرفة الأهالى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.