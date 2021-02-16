بيحول الخردة إلى تحف فنية.. اعرف قصة مصطفى الشاب الإسكندرانى.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

استطاع مصطفى أمين 34 عاما، من محافظة الإسكندرية أن يحول الخردة إلى تحف فنية فى هواية جديدة ومختلفة من بقايا الأدوات والمواسير والمسامير لتصنيع الأشكال الفنية المختلفة.

وقال لـ"اليوم السابع"، إن هوايته بدأت منذ صغره فى التركيب والتصنيع ومؤخرا عانى من فترة مرضية بسبب الأحوال الاقتصادية والضغط العصبى قرر أن يخرج من هذه الفترة بتصنيع الاشكال الفنية المختلفة من خلال بقايا الأدوات.

وأضاف أنه خريج تعليم فنى فوق متوسط وألتحق فى كلية التربية بالمنيا، ولم يستكمل دراسته واشتغل فى أكثر من مجال منها تجارة العدد والأدوات الفنية وقرر أن يسافر عام 2007 إلى عدد من الدول العربية إلى أن حدث له إصابة وعاد مرة أخرى عام 2010 ويواصل عمله فى تجارة العدد والميكانيكا.

وأشار إلى أنه يواصل فى الأعمال الفنية المختلفة ويسعى حاليا للالتحاق فى المعارض الفنية وتعليم المهارة للمواطنين.