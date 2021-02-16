بومبيو: الحزب الشيوعى الصينى أكبر التحديات أمام الولايات المتحدة

ريهام عبد الله

على الرغم من انتهاء عمل مايك بومبيو كوزير الخارجية الأمريكى، إلا أنه ما يزال يوجه انتقادات شديدة للحزب الشيوعى الصينى، مشيرا إلى أن الحزب الصينى هو أكبر التحديات التى تواجه الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الشخصى عبر تويتر: "أكبر تحدياتنا اليوم هي تهديد الحزب الشيوعي الصيني وتصحيح الأمور في الوطن، نحن بحاجة إلى تنمية الاقتصاد والعودة إلى التقاليد التي جعلت أمريكا استثنائية للغاية، إذا فهمنا هذين الأمرين بشكل صحيح، فإن الجيل القادم فى أمريكا سيكون حدوده وسقفه السماء".



مايك بومبيو

وفى سياق آخر أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى السابق، أن قرار الحزب الشيوعى الصيني، بمعاقبته، هو رسالة للإدارة الأمريكية الجديدة، مفادها: "إذا كنت تجرؤ على الدفاع عن الأمريكيين وحماية سيادتهم وحريتهم، فسنعاقبك شخصيًا"، قائلا :"آمل ألا يقبل أحد هذا السلوك من قبل الحزب الشيوعى الصينى".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"بمعاقبتي، ترسل الصين رسالة إلى الإدارة الجديدة: إذا كنت تجرؤ على الدفاع عن الأمريكيين وحماية سيادتهم وحريتهم، فسنعاقبك شخصيًا، آمل ألا يقبل أحد هذا السلوك من قبل الحزب الشيوعى الصينى، يجب أن نقف بقوة الشعب الأمريكي يتوقع منا ذلك".

وبعد تنصيب الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن، أعلنت الصين فرض عقوبات على 28 شخصية أمريكية بينها وزير الخارجية الأمريكي في إدارة دونالد ترامب، مايك بومبيو.