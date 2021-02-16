بورصة البحرين ترتفع بنسبة 0.86% بجلسة الثلاثاء مدفوعة بصعود 6 أسهم

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.86% رابحاً 12.57 نقطة ليغلق عند مستوى 1474.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.4 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 57.38% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 3.43%، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.65%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.60%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.76% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.74%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.34%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 15.79% بضغوط هبوط سهمي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.38%، 0.37%، على التوالي.

في سياق متصل أعلن بنك البحرين والكويت، نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحقق البنك صافي ربح منسوب لمساهمي البنك بلغ 52 مليون دينار بحريني مقابل 75.4 مليون دينار بحريني في عام 2019 بانخفاض قدره 31% وبلغت أرباح السهم الأساسية والمخفضة 39 فلساً مقابل 56 فلساً للعام السابق، وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد على مساهمي البنك عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 وبلغ 28.9 مليون دينار بحريني مقارنة بـ109.3 مليون دينار بحريني في عام 2019 مما يمثل انخفاضاً بنسبة 73.6%، مدفوعاً بانخفاض تقييم الأوراق المالية الاستثمارية بسبب تأثير جائحة كوفيد 19 على الأسواق المالية وانخفاض صافي الأرباح.

في السياق ذاته أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وبلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول للمساهمين ما مقداره 45.1 مليون دولار أمريكي للسنة المالية بالكامل مقارنة بما مقداره 66.03 مليون دولار أمريكي خلال عام 2019 بانخفاض بنبسبة 31.7%، إذ يعزي ذلك إلى المساهمة البطيئة من خطوط الأعمال جراء تفشي الوباء خلال العام، وبلغت قيمة الربح للسهم خلال العام ما مقداره 1.35 سنتاً مقابل 1.96 سنتاً خلال عام 2019، وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد للعام ما مقداره 49.34 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ53.12 مليون دولار أمريكي لعام 2019.

وبلغت قيمة إجمالي الحقوق التي تؤول إلى المساهمين ما مقداره 0.913 مليار دولار أمريكي من مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2019 بانخفاض بنسبة 8.7%، ويعزي هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى توزيع الأرباح النقدية، والتغيرات القيمة السوقية التي طرأت على محفظة الخزينة بالإضافة إلى المساهمة في زيادة رأس المال الإضافي للمصرف الخليجي التجاري التابع للمجموعة، وبلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة ما مقداره 6.59 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020.

في سياق آخر أعلنت شركة البحرين للسينما، تغيير موعد اجتماع مجلس الإدارة، ليصبح يوم الأحد الموافق 21 فبراير الجاري، بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير، لمراجعة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020.