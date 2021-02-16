اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:33 م
خالد صلاح
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بريطانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة و799 وفاة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:09 م
بريطانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة و799 وفاة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
لندن /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 آلاف و625 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد فى البلاد خلال 24 ساعة، بينما توفى 799 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس.

وأفادت صحيفة "اندبندنت" البريطانية بأن تم تسجيل، أمس الاثنين، 9 آلاف و765 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و230 حالة وفاة.

وبذلك يبلغ إجمالى الإصابات منذ بدء الجائحة فى البلاد أكثر من 4 ملايين إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 118 ألفًا 195 حالة وفاة.

يذكر أن نحو 15.5 مليون شخص قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد فى بريطانيا، بينما تلقى 546 ألف شخص الجرعتين المضادتين للفيروس.

 


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