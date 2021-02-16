بايدن يلعب "ماريو" مع حفيدته نعومى فى كامب ديفيد خلال عطلة عيد الرؤساء

كتبت ريم عبد الحميد

انضم الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى عشرات الأشخاص الذين تحولوا إلى لعبة "ماريو كارت" الشهيرة للترفيه خلال وباء كورونا، على الأقل للعبة واحدة مع حفيدته، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل.

ونشرت نعومى بايدن، حفيدة الرئيس، على سنابشات لقطات للعبها مع جدها لعبة ماريو كارت، فى المنتجع الرئاسى بكامب ديفيد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعطلة عيد الرؤساء، وقد فاز بايدن.

Biden playing Mario Kart at Camp David pic.twitter.com/LTXYFnzt4c — Andrew Solender (@AndrewSolender) February 14, 2021

ونشرت نعومى البالغة من العمر 27 عاما صورة كتبت عليها تقول " الخدمة السرية قامت باستثناء وسمحت له بالقيادة بنفسه، وكان ضعيفا قليلا لكن فاز بالكاد".

وقالت الصحيفة إن ماريو كارت شغلت وقتا طويلا خلال أول عطلة يقضيها بايدن كرئيس فى كامب ديفيد. ولم يتأكد الشخصية التى لعب بها بايدن، رقم أنه يبدو أنه قام بشخصية لويجى.

وكانت شركة نينتيندو، المصنعة للعبة ماريو كارت، قد ذكرت فى وقت سابق هذا الشهر أن أرباحها ارتفعت خلال الوباء مع اضطرار الانس لإيجاد طرق لقضاء الوقت.

وكانت نعومى قد نشرت على تويتر تغريدة تقول إن العائلة قد منحت الرئيس بعض الراحة فى يوم الفلانتين ويوم الرؤساء.

وقد مازحت نعومي بايدن، جدها بمناسبة (يوم الرؤساء) الذي يصادف الاثنين الثالث من شهر فبراير من كل عام. وكتبت على تويتر تقول "اشترينا له بعض الهدايا منذ عطلة نهاية الأسبوع في عيد الرؤساء وهو رئيس حرفيا".

ونشرت نعومي صورة للرئيس بايدن وهو يرتدي قبعة عليها شعار الرئاسة، وكتبت: "نريد التأكد أن المسمى الوظيفي لا يصل إلى رأسه، أي لا يجعله مغرورا".