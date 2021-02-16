انطلاق فعاليات اليوم الثالث لتدريب الأئمة والواعظات بجامعة أسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

استكملت جامعة أسوان اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثالث لدورة تدريب الأئمة والواعظات بالحرم الجامعى بصحارى، تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، وإشراف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية له اليوم، على أهمية التعاون بين الطرفين فى تصحيح الأفكار الهدامة والمعتقدات الخاطئة فى إطار خطاب دينى مستنير.

وجاءت المحاضرات تحت عنوان اللغة العربية وآدابها لمعرفة مدى أهمية مخارج الحروف وكيفية النطق السليم وتأتى الدورة ضمن بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان ووزارة الاوقاف والعمل على تفعيل دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتقديم الدعم الفني لمختلف الهيئات والمؤسسات.

وشدد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة حرصا علي سلامة الجميع في ظل مواجهة فيروس كورونا المساجد كما حاضر في الجلسة الأولى الدكتور فريد عبد الظاهر أستاذ الأدب والنقد بينما جاءت الجلسة الثانية عن بلاغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف واقسام البلاغة من علم البيان وعلم المعاني.