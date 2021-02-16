انطلاق جنازة رئيس الأرجنتين الراحل كارلوس منعم بمشاركة الألاف.. صور

وكالات

شارك ألاف الأرجنتينيين فى جنازة الرئيس الراحل كارلوس منعم، والذى وافته المنية يوم الأحد الماضى، عن عمر يناهز 90 عاما، بعد صراع لفترة طويلة مع المرض.

وانطلقت الجنازة من مبنى الكونجرس فى الأرجنتين، حيث ألقى العديد من المواطنين نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان، قبل نقله إلى مثواه الأخير