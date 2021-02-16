انطلاق جنازة رئيس الأرجنتين الراحل كارلوس منعم بمشاركة الألاف.. صور

شارك ألاف الأرجنتينيين فى جنازة الرئيس الراحل كارلوس منعم، والذى وافته المنية يوم الأحد الماضى، عن عمر يناهز 90 عاما، بعد صراع لفترة طويلة مع المرض.
وانطلقت الجنازة من مبنى الكونجرس فى الأرجنتين، حيث ألقى العديد من المواطنين نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان، قبل نقله إلى مثواه الأخير
وشغل السياسي والمحامي المحنك منصب رئيس الأرجنتين من سنة 1989 حتى سنة 1999. وكان منعم عضوا في مجلس الشيوخ وقت وفاته.
ابنة الرئيس منعم تلقى نظرة الوادع على جثمانه
ابنة كارلوس منعم تحتضن والدتها
أسرة كارلوس منعم تحيط بالنعش
ألاف الأرجنتينيين يلقون نظرة الوداع على جثمان رئيسهم السابق
التحية العسكرية لنعش الرئيس الأرجنتينى الراحل
جانب من الجنازة الرسمية للرئيس الأرجنتينى الراحل
جنازة رسمية للرئيس الأرجنتينى الراحل كارلوس منعم
لحظة خروج النعش من مقر الكونجرس الأرجنتينى
نعش الرئيس منعم فى الطريق إلى مثواه الأخير
نعش كارلوس منعم بعد الخروج من الكونجرس الأرجنتينى
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