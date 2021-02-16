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اندلاع حريق هائل داخل مخزن خردة بقرية خرسيت بالغربية.. فيديو وصور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:53 ص
اندلاع حريق هائل داخل مخزن خردة بقرية خرسيت بالغربية.. فيديو وصور اندلاع حريق هائل
الغربية مصطفى عادل

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اندلع منذ قليل، حريق هائل داخل مخزن خردة بقرية خرسيت التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وارتفعت ألسنة اللهب في سماء القرية، وهرعت 3 سيارات مطافي لمكان البلاغ والتعامل مع النيران.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطاراً من العميد محمد الدماطي مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة باندلاع حريق هائل داخل مخزن للخردة بقرية خرسيت.

وانتقلت علي الفور 3 سيارات مطافي وقوة من شرطة النجدة ويواصل رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على النيران واخمادها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

اندلاع حريق هائل (1)
 
اندلاع حريق هائل (2)
 
اندلاع حريق هائل (3)

مدير امن الغربية

حريق

قرية خرسيت

طنطا

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