انتظم العمل داخل ميناء دمياط رغم سوء الأحوال الجوية.. صور

دمياط معتز الشربينى

أكد ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، انتظام العمل داخل ميناء دمياط على مدار 24 ساعة الماضية، وانتظمت أعمال الشحن والتفريغ على أرصفة الميناء، رغم سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، مشيرا إلى أن ميناء دمياط له طبيعة خاصة يجعلة مؤمن، وقادر على العمل والاستيعاب، رغم سوء حالة الطقس، مشيرا إلى أنه يتم متابعة حالة العمل، من خلال غرفة العمليات على مدار اليوم .

من ناحية أخرى، تاثرت حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج، وتوقفت أغلب مراكب الصيد التابعة لأسطول صيد عزبة البرج عن العمل بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج، كما تاثرت حركة الصيد في بحيرة المنزلة.

كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد وجهت تعليماتها الى كافة الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السئ، وسوء الأحوال الجوية المتوقع ان تتعرض لها المحافظة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت المحافظ، أنه تم تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، لافتة إلى أنه يتم التعامل مع موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقاً لخطة محددة لمجابهة الأزمة..

كما أكدت "الدكتورة منال عوض" على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بالمعدات اللازمة، والتأكد من جاهزيتها لشفط تجمعات مياه الأمطار فور سقوطها، لتيسير الحركة المرورية والتعامل مع اية تداعيات سلبية قد تحدث نتيجة ذلك، مؤكدة على أهمية تكاتف الجهود خلال هذه الفترة..

وفى سياق متصل، ناشدت محافظ دمياط المواطنين بتوخى الحيطة والحذر، والابتعاد عن اى أشجار او لافتات و أعمدة الإنارة والإعلانات نظرًا لتوقعات بحدوث حركة شديدة للرياح، مؤكدة على تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات آمنة حفاظاً على سلامة الجميع.