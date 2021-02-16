انتشال جثة عامل من تحت أنقاض منزل انهار عليه فى أبنوب بأسيوط

علي الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف، وتبين صحة البلاغ وانهيار منزل قديم مكون من طابقين أثناء هدمه ملك المواطن "ق. م".

وأسفر الحادث عن مصرع "محمد. ك" 43 عاما عامل، إثر انهيار المنزل عليه أثناء قيامه بأعمال الهدم، فتم انتشال الجثة من أسفل الأنقاض بواسطة قوات الحماية المدنية، وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى أبنوب المركزي تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.