انتشال جثة عامل من تحت أنقاض منزل انهار عليه فى أبنوب بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ التابعة لمديرية أمن أسيوط، من انتشال جثة عامل انهار عليه منزل أثناء هدمه بقرية الحمام التابعة لمركز أبنوب، حيث تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الحمام، بانهيار منزل ووجود حالة وفاة أسفل الأنقاض.
علي الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف، وتبين صحة البلاغ وانهيار منزل قديم مكون من طابقين أثناء هدمه ملك المواطن "ق. م".
وأسفر الحادث عن مصرع "محمد. ك" 43 عاما عامل، إثر انهيار المنزل عليه أثناء قيامه بأعمال الهدم، فتم انتشال الجثة من أسفل الأنقاض بواسطة قوات الحماية المدنية، وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى أبنوب المركزي تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة