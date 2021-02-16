اليوم محافظة الجيزة تبدأ غلق كلى لكوبرى ترسا لمدة شهر

كتب سيد الخلفاوى

تغلق محافظة الجيزة كوبرى ترسا بالاتجاهين لمدة شهر بداية من الساعة 12 صباح اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الاثنين الموافق 15/3/2021، لمدة شهر، وذلك للقيام بالاعمال الانشائية الخاصة بمشروع توسعة كوبرى ترسا الحالى واستحداث كوبرى سيارات جديدا على تقاطع شارع ترسا مع شارع عثمان محرم.



ومن المقرر أن تنشأ المحافظة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، التحويلات المرورية اللازمة وهى أن حركة المركبات القادمة من شارع ترسا وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع وخاتم المرسلين تقوم بالسير يسارا اتجاه شارع محمد سالم ثم استكمال السير حتى شارع الأهرام ثم السير يمينا اتجاه شارع عثمان محرم واستكمال السير اتجاه شارع خاتم المرسلين.



وحركة المركبات القادمة من شارع خاتم المرسلين وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع ترسا تقوم بالسير يمينآ بشارع عثمان محرم اتجاه شارع الاهرام ثم الدوران والعودة بشارع الاهرام اتجاه مناطق المريوطية ثم الدوران مرة أخرى والعودة من فتحة دوران كايرو مول ثم السير يمينا باتجاه شارع محمد سالم واستكمال السير حتى شارع ترسا .



ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الارشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان امن وسلامة المواطنيين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .







