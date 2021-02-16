الوكالة الدولية: إيران أبلغتنا بوقف العمل بالبروتوكول الإضافى اعتبارا من 23 فبراير

كتب أحمد عرفة

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران أبلغتنا بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي اعتبارا من 23 فبراير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت الة الدولية للطاقة الذرية، أن مدير الوكالة عرض السفر لإيران للتوصل لحل بمواصلة أنشطة التحقق الأساسية، حيث اقترحت وكالة الطاقة الذرية زيارة مديرها لإيران للبحث عن حل يسمح للوكالة بمواصلة أنشطة المراقبة الأساسية.

وفى وقت سابق قال مصدر دبلوماسى فى برلين لرويترز، اليوم الثلاثاء إن ألمانيا تحذر إيران من عرقلة عمليات التفتيش التى تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف الدبلوماسى الألمانى "عرقلة إيران عمليات التفتيش التى تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يكون مقبولا بالمرة.

"نحث إيران على الامتناع عن هذه الخطوة، ونحن على اتصال وثيق فيما يتعلق بهذه القضية مع شركائنا بما فى ذلك الولايات المتحدة". وأضاف أن على إيران المساهمة فى وقف التصعيد لمنح الدبلوماسية فرصة.