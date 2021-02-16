النصر العامة للمقاولات: "حياة كريمة" ضاعفت حجم العمل بشركات قطاع الأعمال

كتب عبد الحليم سالم

تواصل شركات وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ كافة المشروعات التى تعرضت لتأخير فى التنفيذ والتسليم خلال الفترة الماضية، نتيجة جائحة كورونا وتعرض بعض الشركات العاملة فى مجال المقاولات لأزمات تتعلق بالسيولة حالت دون استكمال الأعمال فى محطات المياه والصرف الصحى والشبكات بجانب الاستعداد للعمل في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية.

وحول المبادرة كشف اللواء عبد الله خيرى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر العامة للمقاولات لـ"اليوم السابع"، أن مبادرة حياة كريمة، ساهمت بمضاعفة حجم الأعمال لشركات قطاع الأعمال العام، مما ينعكس على معدلات الايرادات والارباح والتشغيل فى الوقت نفسه، لافتا أن المبادرة بمثابة اعادة الروح للشركات ولملايين المواطنين فى مختلف القرى المصرية.

وتستهدف المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية واقعة ضمن 50 مدينة مصرية بـ22 محافظة وتقدر تكلفته بنحو 500 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى.

كما يستهدف المشروع الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يستهدف المشروع إقامة اقتصاد قوى تنافسى ومتنوع قائم على المعرفة من خلال التحول الرقمى ورفع مرونة وتنافسية الاقتصاد.

وأشار اللواء عبد الله خيرى، أنها مبادرة عظيمة تؤكد حرص القيادة السياسية علو تطوير، وتحديث كل شبر فى مصر وتوفير الخدمات للمحرومين في القرى والنجوع، سواء مرافق مياة وصرف صحى، او طرق وشبكات ومبانى خدمات عامة، لافتا أن شركة النصر العامة المقاولات ستنفذ مشروعات فى المبادرة بحوالى 2 مليار جنيه فى مركز المراغة بمحافظة المنيا.