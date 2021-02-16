المكسيك تسجل 3098 إصابة بكورونا و450 وفاة جديدة

رويترز

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 3098 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و450 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و995892 والوفيات إلى 174657.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الفعلي للإصابات والوفيات في البلاد أكبر بكثير من الحالات المسجلة.