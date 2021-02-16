المعارضة التركية تضغط على حكومة أردوغان لتقديم أجوبة بشأن مقتل أتراك بالعراق

(رويترز)

ضغطت أحزاب المعارضة التركية على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، للحصول على إجابات بشأن ما وصفته بالمهمة الفاشلة عبر الحدود لإنقاذ 13 أسيرا تركيا قتلهم مسلحو حزب العمال الكردستانى فى شمال العراق.

ورفض وزير الداخلية سليمان صويلو انتقادات المعارضة خلال مناقشة حادة فى البرلمان بعد يومين من إعلان أنقرة نبأ مقتل هؤلاء الأتراك فى كهف فى منطقة قارا العراقية، وقال إن تركيا "فعلت كل ما فى وسعها لإعادة شهدائنا أحياء".

وأسر مسلحو حزب العمال الكردستانى هؤلاء الأشخاص ومن بينهم أفراد من الشرطة والجيش عامى 2015 و 2016.

وقالت أنقرة إنهم أُعدموا خلال هجوم ضد حزب العمال الكردستانى فى المنطقة أشار أردوغان لاحقا إلى أنه كان يهدف أيضا إلى إنقاذهم.