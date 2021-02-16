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المرصد السورى: مقتل عنصرين من الميليشيات الموالية لإيران بلغم أرضى شرق دير الزور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:29 م
المرصد السورى: مقتل عنصرين من الميليشيات الموالية لإيران بلغم أرضى شرق دير الزور ميليشيات بسوريا
كتب أحمد عرفة

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أكد المرصد السورى، مقتل عنصرين من الميليشيات الموالية لإيران بلغم أرضي شرق دير الزور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، والذى يتخذ من لندن مقرا له، إن الغارات الإسرائيلية  على سوريا فجر اليوم، استهدفت مواقع الفرقة الرابعة على طريق دمشق- بيروت السريع، وأسفرت عن مقتل 6 مسلحين مدعومين من إيران.

كان الجيش السوري قال الإثنين، إن دفاعاته الجوية تصدت "لعدوان إسرائيلي" في سماء العاصمة دمشق وذلك في أحدث قصف على أهداف إيرانية داخل البلاد.


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