اليوم السابع
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المتهمون بخطف شخصين بالجيزة: شقيق أحدهما نصب علينا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:30 ص
المتهمون بخطف شخصين بالجيزة: شقيق أحدهما نصب علينا مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

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اعترف المتهمون بخطف شخصين من عائلة واحدة، وطلب فدية مقابل إطلاق سراحهما، أنهم قرروا خطفهما، بسبب خلافات مالية مع شقيق أحد المجني عليهما، واحتياله عليهم، واستيلائه منهم على مبالغ مالية كبيرة، وأنهم قرروا خطفهما، لإجباره على سداد النقود المستحقة عليه.

وأرشد المتهمون عن مكان احتجاز المجني عليهما في الطالبية، ثم نقلهما لمنطقة المرج، ومحاولتهم التفاوض مع أفراد أسرتيهما للحصول على فدية مقابل إطلاق سراحهما، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليهم، قبل استكمال جريمتهم.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 6 أشخاص، متهمين بخطف شخصين، وطلب فدية بسبب خلافات مالية بينهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض شخصين يرتبطان بعلاقة قرابة، للخطف على يد مجهولين، وطلب خاطفيهما مبلغ مالي فدية، مقابل إطلاق سراحهما.

بإجراء التحريات، بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهم 6 أشخاص، بينهم مسجلون خطر، بسبب خلافات مالية بين الطرفين.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتحرير المجني عليهما، وبمواجهة الجناة، اعترفوا بارتكاب الواقعة، نتيجة خلافات مالية بينهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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