"الليكود" يحصل على 29 مقعدا فى استطلاعات الرأى قبل شهر من انتخابات الكنيست

كتب- هاشم الفخراني

كشف استطلاع للرأى أجرته القناة الـ13 الإسرائيلية، عن تراجع شعبية الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو قبل أكثر من شهر على انتخابات الكنيست الإسرائيلى.



استطلاع الرأى

وأوضح الاستطلاع، أنه لو تم إجراء الانتخابات اليوم، فإن الليكود سيحصل على 29 مقعداً، متراجعاً بمقعدين عن الأسبوع الماضى، وأن حزب يائير لابيد، يش عتيد، سيحصل على 17 مقعداً وهو نفس العدد الذى حصل عليه الأسبوع الماضي، في حين لا يزال حزب "الأمل الجديد" بزعامة جدعون سار وإلى اليمن بزعامة نفتالي بينيت مستقرين، حيث حصل سار على 13 مقعدًا وبنيت 11.

وستجرى فى إسرائيل انتخابات الكنيست التي سيتمخض عنها تشكيل الحكومة الجديدة يوم 23 مارس المقبل، وسط توقعات بتشكيل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.