الفقر يجبر الأتراك على شراء المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

وسط تساقط الثلوج وازدحام كبير رغم انتشار فيروس كورونا، احتشد عشرات الأتراك فى طوابير طويلة بالأسواق للحصول على أطعمة فاسدة منتهية الصلاحية، نظرا لانتشار الفقر المدقع، وفق ما نشرته وسائل إعلام تركية.

وقالت صحيفة "gercekgundem" التركية، إن طوابير الأتراك الطويلة أمام إحدى الجمعيات التى تبيع منتجات منتهية الصلاحية في منطقة "أتاشهير" بمدينة اسطنبول يكشف مدى انتشار الفقر في تركيا.

وقالت سيدة تنتظر في الطابور: "ميزانيتنا لا تسمح لنا بالذهاب والتسوق في الأماكن الأخرى، أصبحت عاطلة عن العمل بسبب الوباء، وزوجي عاطل أيضًا عن العمل، لا تأمين ولا عمل ولا مال.. هذا هو المكان الوحيد الذي سنختاره".



الأسواق التركية



الطوابير في الثلج