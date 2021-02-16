العراق يسجل ارتفاعا فى إصابات كورونا بما فى ذلك إصابات بالسلالة الجديدة

بغداد (رويترز)

سجل العراق ارتفاعا حادا فى حالات الإصابة بكورونا بزيادة 3332 إصابة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما ذكرت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن أكدت السلطات تسجيل إصابات بإحدى السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

ودفع الارتفاع فى الإصابات السلطات لإعلان حظر تجول ليلى بدءا من يوم الخميس. واقتربت الإصابات من مستويات التفشى التى جرى تسجيلها الصيف الماضى قبل أن تشهد انخفاضا فى فصل الشتاء.

وقال وزير الصحة حسن التميمى أمس الاثنين إن السلالة الجديدة التى اكتشفت لأول مرة فى بريطانيا جرى رصدها فى العراق لدى مصابين، بما فيهم أطفال. لكنه لم يفصح عن عدد المصابين بها.