اليوم السابع
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الشتاء يضرب مطروح.. أمطار ورياح وبرد قارس على أنحاء المحافظة.. صور وفيديو

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:42 م
الشتاء يضرب مطروح.. أمطار ورياح وبرد قارس على أنحاء المحافظة.. صور وفيديو
مطروح حسن مشالى

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رصد اليوم السابع فى بث مباشر حالة الطقس بمدينة مرسى مطروح والتى تشهد امطار شديدة وانخفاض لدرجة الحرارة وصلت الان عشر درجات وكانت قبل ساعتين ثمانية درجات.

وشهدت محافظة مرسي مطروح صباح اليوم سقوط الأمطار بالإضافة إلى سقوط كرات البرد والثلج على بعض مدن المحافظة والساحل الشمال.

وتشهد المحافظة سقوط متقطع للأمطار منذ ساعة متأخرة من مساء أمس  قلت فيها الأمطار فى فترات وذادت فى فترات أخرى.

وتشهد حالة البحر هدوء لحركة الأمواج وعدم وجود ارتفاع الأمواج داخل البحر فى نطاق المحافظة.

وتأثرت حركة السير داخل المحافظة وخارجها حيث فصل الأهالى عدم السفر على الطرق السريعة وداخل المحافظة والبقاء فى المنزل فى ظل انخفاض درجات الحرارة والشعور بالبرد مع سقوط الأمطار

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رفع حالة الطوارئ والاستعداد في جميع القطاعات والأجهزة المعنية، فى ظل التوقعات بسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة بمحافظة مطروح، مع التنسيق بين غرف عمليات مجالس المدن القطاعات المختلفة، مع غرفة العمليات الرئيسية، للتعامل مع أي طارئ، والاستجابة الفورية للبلاغات.

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