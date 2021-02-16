السكرتير العام لمحافظة بورسعيد يترأس غرفة العمليات لمتابعة الطقس السيئ

بورسعيد - محمد عزام

ترأس اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، اجتماع غرفة العمليات بالديوان العام للمحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، وبعضويه العميد إبراهيم عزب - المشرف العام لإدارة الأزمات والكوارث، وتمثيل الجهات المعنية من الشركة المصرية للاتصالات، " مرفق الإسعاف، شركة الغاز، الكهرباء، الغاز الطبيعي، التضامن الاجتماعى، والتموين".

وشدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالأحياء ومدينة بورفؤاد، ومتابعة الغرفة الرئيسية، وذلك لمجابهة واحتواء أى مواقف أو أحداث طارئة والتعامل معها

فى ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار اعتبار من اليوم حتى الخميس 18 فبراير.

يذكر أن محافظة بورسعيد تشهد حالة من هبوب للرياح الخفيفة وانخفاض فى درجة حرارة الجو، إلا أنه لم تشهد سقوطاً للأمطار حتى الآن.