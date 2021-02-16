الرى تشكل غرف عمليات ومراكز طوارئ لمتابعة الأمطار

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تشكيل غرفة عمليات متصلة بغرف فرعية، ومراكز طوارئ تابعة لها تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار المتوقع أن تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة.

ورفعت الوزارة درجة الاستعداد القصوى واستنفار المعدات والأفراد بكافة قطاعات الوزارة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والتى يتم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة، كما يتم تحليل البيانات التى يتم تجميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الامطار المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتحديد كمية الأمطار التى تسقط بكل منطقة.

وتشير التوقعات إلى تشكل سحب على المناطق الشمالية يصاحبها هطول أمطار غزيرة على مدن الساحل الشمالى وشمال الدلتا تُصحب بالرعد أحيانًا مع هطول البَرَد، تمتد بشدة متفاوتة لباقى مناطق الدلتا و القاهرة و شمال سيناء قد تغزر على بعض هذه المناطق أحيانًا مع هطول متفرق للبَرَد، كما تصل بشكل أقل لمناطق متفرقة من منطقة القناة و شمال الصعيد، وتبدأ فرصة تساقط الثلوج ليلًا على أجزاء من مرتفعات جنوب سيناء و غرب خليج السويس.

كما تنخفض الحرارة بشكل ملموس و يكون الشعور بالطقس شديد البرودة نهارًا بالمناطق الشمالية، بارد بوسط البلاد و مائل للبرودة جنوبًا، وشديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، قارس البرودة على المناطق الصحراوية و الجبلية.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وتصبح شديدة الاضطراب ليلًا و حالة البحر الأحمر مضطربة.