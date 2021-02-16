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الرئيس السيسى يفتتح اليوم المجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:12 ص
الرئيس السيسى يفتتح اليوم المجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجمع الاسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها علي مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.


الرئيس السيسى

المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية

السيسى في محافظة الإسماعيلية

الرئيس في الإسماعيلية

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