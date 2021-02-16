الرئيس السيسى: مواجهة الزيادة السكانية تحتاج إلى تضافر كل فئات المجتمع

كتب محمد عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مواجهة الزيادة السكانية تحتاج إلى إرادة حقيقية من المصريين، لمواجهة آثارها الكبيرة فى مواجهة التنمية.

وقال الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح المجمع الطبي المتكامل في محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء: "الامر يحتاج إلى إرادة.. وهذه القضية للشباب والشابات المتزوجين.. الزيادة السكانية في منتهى الأهمية.. للحفاظ على صحة الأطفال.. وإن كان لدينا مليون طفل تقزم و2 مليون عندهم انيميا و3 أو 4 ملايين لديهم سمنة.. هنا مفيش انتباه للأطفال.

وتابع الرئيس السيسى: "الأطفال يحتاجون إلى الاهتمام والرعاية والاطلاع على كافة أمورهم.. وبالتالي لو كان لدينا 3 او 4 أطفال مش هنقدر نعمل كده".

وقال الرئيس السيسى: "هذه عناصر مهمة نحتاج للعمل عليها في المجتمع.. الحكومة والمجتمع المدنى .. رجال الدين والاعلام والمفكرين والمثقفين.. الدكتورة هالة ألقت الضوء على ما يخص القطاع الصحى .. كل 2 مليون زيادة سكنية سنوية في حاجة إلى مستشفيات وتكلفة مالية كبيرة جدا.. وبالتالي يقلل من توفير الخدمات الصحية اللازمة.. ولو عندنا أطباء توفوا نتيجة كورونا ده مقابلهم عند ربنا.. المقابل الجيد أن نوفر خدمة صحية للمصريين ولن يحصل هذا الأمر في ظل معدلات نمو سكانى مرتفعة".