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الرئيس السيسى: حان وقت التعامل مع أزمة الزيادة السكانية بشكل طموح

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:24 م
الرئيس السيسى: حان وقت التعامل مع أزمة الزيادة السكانية بشكل طموح الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن بعض القضايا لا يمكن طرحها فى بعض الأوقات، هناك أولويات ومراحل للتعامل مع أزماتنا، مضيفا: " فيه موضوعات مينفعش نطرحها فى أوقات معينة، ولكن وجب التعامل مع أزمة الزيادة السكانية بشكل طموح"، مضيفا: "اشمعنا لو جيت أقول نزود المرتب ألف هاتقولولى 10 آلاف، طيب اشمعنا الحتة دى، لا أنا عشمان وبأمل فى الحكومة".

 

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية: "والله بتحملوا نفسكم وأولادكم والدولة.. ويفضل المسلسل شغال خراب في خراب، تاني بتكرر الكلام بتاع الثورات أيوة الناس عاوزة تعيش، طيب تعيش إزاى؟ الأساس هو استقرار الدولة المصرية والحفاظ على أمنها وسلامتها و100 مليون يبقوا فى أمان وسلام".


الرئيس السيسى

السيسى

مجمع الإسماعيلية

التامين الصحى الشامل

اخبار الإسماعيلية

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