اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمخلفات أعلى عقار بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:24 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمخلفات أعلى عقار بشبرا الخيمة حريق شقة سكنية- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمخلفات أعلى سطح منزلين بشارع ناصر بحى غرب شبرا الخيمة، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقى غرفة العمليات بلاغا بنشوب حريق أعلى سطح منزلين بشارع ناصر بحى غرب شبرا الخيمة.

 

على الفور انتقل المقدم مصطفى صابر رئيس وحدة الحماية المدنية بشبرا الخيمة، والنقيب محمد أبو النصر، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وبالمعاينة تبين أن حدوث شرر كهربائى تسبب فى الحريق بأعلى أحد العقارات بشارع ناصر، ومع شدة حركة الرياح التى شهدتها المحافظة اليوم الثلاثاء، انتقل الحريق إلى مخلفات أعلى سطح عقار مجاور، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تمت السيطرة على الحريق.


اخبار القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

حريق بعقار

شبرا الخيمة

مخلفات

سيارات إطفاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخلفات معرض مفروشات فى شبرا

الجمعة، 12 فبراير 2021 07:29 م

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمحطة وقود بشبرا دون خسائر بالأرواح

الأربعاء، 03 فبراير 2021 04:43 ص

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بورشة دعاية وإعلان بطوخ

الأحد، 17 يناير 2021 04:08 ص

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مزرعة دواجن خالية بطوخ

الجمعة، 15 يناير 2021 12:56 ص

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمجموعة نخيل فى طوخ.. صور

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 03:18 م

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق هائل بمصنع دعاية وإعلان بقليوب

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 11:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة