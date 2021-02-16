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الجريدة الرسمية تنشر قرار "التعليم" بشأن ضوابط التقديم للمدارس الفندقية والتجارية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:49 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار "التعليم" بشأن ضوابط التقديم للمدارس الفندقية والتجارية طلاب المدارس - ارشيفية
محمود طه حسين

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الثلاثاء قرار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 5 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 215 لسنة 2014 بشأن نظام الدراسة والضوابط الخاصة بتقديم الطلاب بالصفوف الثلاثة بالمدارس الفنية التجارية والفندقية نظام الثلاث والخمس سنوات

وأوضحت الوزارة أنه يتم توزيع الطلاب على الشعب في بداية الصف الثانى بالمدارس الثانوية الفنية التجارية والفندقية نظام السنوات الثلاث طبقا لضوابط، على رأسها  تمثل جميع الشعب بالمدرسة الواحدة على أن يتم عمل تنسيق داخلي بالمدرسة طبقا لرغبات الطلاب ومجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب في نهاية الصف الأول الثانوى
 
وأشارت الوزارة إلى أنه يجب ألا يقل عدد الطلاب بالفصل الواحد عن 20 طالبا على أن يكون الفصل شعبة واحدة ولا يتم الجمع بين أكثر من شعبة بالفصل الواحد ويتم اختبار الطالب للشعبة عن طريق بطاقة رغبات يوقع عليها الطالب وولي أمره ويدون فيها الطالب جميع الشعب طبقا لترتيب رغباته ولا يجوز تكرار شعبة من الشعب أو عدم كتابة إحدى الشعب بالبطاقة مقرونا بها مجموع درجاته بالصف الأول حتى يتم الترجيح بين الشعب عن طريق لجنة ويتم تشكيلها بالمدرسة تسمي لجنة التنسيق الداخلی.
 
وشددت الوزارة على أنه بالنسبة للمدارس التي لا يسمح عدد الطلاب فيها بتمثيل جميع الشعب يتم الرجوع فيها إلى رغبة الطالب، ومجموعه بالصف الأول والاقتصار على شعبة أو اتنين بالمدرسة و بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في التحويل من شعبة لأخرىزيتم ذلك خلال أسبوعين من بداية العام الدراسي الجديد بشرط أن يكون مجموع درجات الطالب الحاصل عليها بالصف الأول يسمح بدخوله الشعبية المراد التحويل إليها.
 
وقالت الوزارة إنه لا يجوز التحويل من شعبة إلى أخرى بالصف الثالث الثانوى لاختلاف نوعية المناهح التى درسها الطالب بالصف الثاني وبالنسبة للمدارس الفنية التجارية  الفندقى المطبق فيها المناجع القائمة على منظومة الجدارات  يتم تمثيل جميع المهن  البرامج بالمدرسة من بداية الفصل الدراسي الثاني بالصف الأول لعدم حدوث خلل في هيئات التدريس بالمدرسة والموزعة على المهن  البرامج ولمسايرة تنوع سوق العمل.
 
وتابعت الوزارة: بالنسبة للمدارس الفندقية يتم التوزيع طبقا لإمكانيات كل مدرسة من الأماكن المخصصة للتدريبات العملية و يتم توزيع الطلاب على المهن البرامج  طبقا لرغبات كل طالب عن طريق بطاقة رغبات يوقع عليها الطالب وولي أمره ويدون فيها الطالب جميع المهن والبرامج بالترتيبز طبقا لأولوية رغباته ولا يجوز أن يترك الطالب إحدى المهن دون تدوينها ولا يجوز له تكرار مهنة.
 
 
وذكرت الوزارة: يتم الفصل بين رغبات الطلاب وتوزيعهم على كل منهنة بشرط حصول الطالب على تقدير " جدير" في وحدات الفصل الدراسي الأول من أول مرة للتقييم ومجموع درجات الطالب الحاصل عليها في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى.
 

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نظام الدراسة وضوابط الالتحاق بالمدارس الفنية


 


 


ضوابط المدارس الفندقية

ضوابط الالتحاق بالمدارس التجارية

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