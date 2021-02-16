اليوم السابع
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التضامن تستعرض فيلما تسجيليا عن 3 مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان.. فيديو

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:05 م
التضامن تستعرض فيلما تسجيليا عن 3 مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان.. فيديو نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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استعرضت وزارة التضامن الاجتماعى اليوم، الثلاثاء، فيلما تسجيليا عن 3 مراكز جديدة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لعلاج مرضى الإدمان فى محافظات "البحر الأحمر ومطروح وبورسعيد" وتم افتتاحهم اليوم الثلاثاء خلال افتتاح مجمع الخدمات الطبية فى محافظة الإسماعيلية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويصل إجمالى عدد المستفيدين من هذه المراكز إلى 35 الف مستفيد سنويا ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى وبذلك يصل إجمالى عدد المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الخط الساخن لعلاج مرضى الادمان”16023” بعد افتتاح 3 مراكز اليوم الى 26 مركز متخصص لعلاج مرضى الادمان مجانا فى 17 محافظة حتى الان، بعدما كان عدد المراكز 14 مركزا علاجيا فقط فى 7 محافظات عام 2015.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى قد استعرضت مجهودات الوزارة فى مختلف القطاعات التابعة وايضا جهود صندوق مكافحة الادمان والتعاطى فى مكافحة تعاطى المخدرات وايضا مجهودات الوزارة فى الصحة الإنجابية وذلك خلال افتتاح مجمع الخدمات الطبية فى محافظة الإسماعيلية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 


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