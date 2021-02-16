اليوم السابع
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التحريات فى مقتل شاب داخل شقته بالجيزة: تعرض للخنق والجانى معروف للضحية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:09 ص
التحريات فى مقتل شاب داخل شقته بالجيزة: تعرض للخنق والجانى معروف للضحية قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في جريمة مقتل شاب داخل شقته، أن المجني عليه تعرض للخنق على يد أحد الأشخاص، بدافع السرقة.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الجريمة، تمكن من دخول الشقة بطريقة مشروعة، ما يؤكد وجود علاقة بينه وبين المجني عليه، وجاري فحص كاميرات المراقبة للتوصل لهوية الجاني، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم العثور على جثة شاب، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى وجود شبهة جنائية في وفاته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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