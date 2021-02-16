البيت الأبيض: جو بايدن يعتقد أن مشروع نورد ستريم 2 اتفاق سيئ لأوروبا

كتب أحمد عرفة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي : نعمل على تحديد المسؤول عن هجوم أربيل، متابعة في ذات الوقت خلال مؤتمر صحفى منذ قليل :ندرس ملابسات هجوم أربيل والدبلوماسية لا تزال أولوية لنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية .

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن تواصل مع نظيره العراقي فؤاد حسين بشأن هجوم أربيل، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحدد من نفذ هجوم أربيل.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض: البيت الأبيض غاضب من الهجوم الذي أسفر عن مقتل مقاول مدني وإصابة 5 أمريكيين.

ولفتت جين ساكى، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن مشروع نورد ستريم 2 اتفاق سيء لأوروبا.