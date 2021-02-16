الادعاء البلغارى: شحنة المخدرات المضبوطة مصدرها إيران

كتب أحمد عرفة

أكدت الادعاء البلغارى، أن شحنة المخدرات المضبوطة مصدرها إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الادعاء البلغارى أن قيمة شحنة المخدرات الإيرانية المضبوطة 22 مليون دولار.

وفى وقت سابق قال مكتب المدعي العام في بلغاريا اليوم الثلاثاء، إن السلطات صادرت 401 كيلوجرام من الهيروين كانت مخبأة في حاويات على متن سفينة وصلت إلى ميناء فارنا على البحر الأسود.

وقال المدعون في بيان إن مسؤولي الجمارك عثروا على شحنة الهيروين موزعة على حوالي 500 عبوة كانت مخبأة في بكرات من البيتومين المستخدم في عزل الأسطح والأرضيات مصنعة في إيران. وقالوا إن الشحنة وصلت في السابع من فبراير.