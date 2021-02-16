الإسكندرية تكثف أعمال مواجهة أمطار نوة الشمس الصغرى.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

كثفت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، أعمال مواجهة أمطار نوة الشمس الصغرى، التى تضرب الإسكندرية بموجة من الطقس السيئ، حيث هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة والشعور الشديد بالبرودة.

وقام اللواء محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، بمتابعة والمرور على جميع التمركزات تزامنا مع تساقط الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.

تم خلالها المرور على تمركزات كوبرى كليوبترا للاطمئنان على جاهزية البدالات وسيارات شفط المياه ورغم تساقط الأمطار المتوسطة، ولم يحدث أى تجمع لميلة الأمطار، كما تابع المرور على كوبرى سيدى جابر لحظة تساقط الأمطار، وتمشيط طريق الكورنيش ورغم ازدياد حدة الأمطار كانت هناك سيولة مرورية.

كما تم المرور على النقاط الساخنة بمنطقة المنتزة أول بداية من فندق الوردة فندق 26 يوليو شيراتون المنتزة، ومصباته ، وكذلك كوبرى المندرة لم يظهر أى تجمع لمياه الأمطار أسفل كوبرى المندرة، مع تمشيط سيارات الطوارئ لمنطقة المعمورة السياحي حتى المستشارين وهى منطقة الـ 25 .

وفى نفس السياق استمرت جولتة لشارع مسافى كامل، حيث البدالة على الطرق الرئيسية وتم توثيق عدم تواجد أى تجمع للمياه.

وبالمرور على منطقة شرق باهم النقاط الساخنه بشارع محمد نجيب جمال عبد الناصر وشارع الاقبال جايم منطقة مظلوم والفنون الجميلة، لم يظهر أى تجمع لمياه الأمطار مع تواجد سيارات التمركزات والبدالات، ومتابعة طريق الكورنيش بداية من مكتبة الإسكندرية ومنطقة الجمرك المنشية وحتى قلعة قايتباى، حيث لم يتم توثيق أى تجمع للمياه .

وقد جاءت جميع البيانات مع شدة الأمطار على جميع المناطق بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة أن النقاط الساخنة حتى الأن لم تسجل أى تجمع لمياه الأمطار، ولازالت الأجهزة التنفيذية تواصل المتابعة والتمشيط المستمر بالتعاون بين جميع الأجهزة المعنية وغرفة التعامل مع الأمطار .

من جهه أخرى أعلن المركز الإعلامى لشركة نهضة مصر القائمة على أعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ لاستقبال نوة الشمس الصغرى، حيث قام عمال النظافة منذ ساعات الصباح الأولى، بمعاونة الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة فى أعمال كسح مياه الأمطار الخفيفة لأقرب شنيشة أو مطبق.



شفط المياه من شوارع الاسكندرية



شفط مياه الأمطار من شوارع الاسكندرية



القوات التنفيذية أثناء شفط المياه من الشوارع



شفط مياه الأمطار



شفط المياه من شوارع الاسكندرية