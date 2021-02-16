الأمن القومي الإيرانى: سنمنع مفتشى الوكالة الدولية من دخول منشآتنا فى 23 فبراير

كتب أحمد عرفة

أكدت لجنة الأمن القومي الإيراني، أنه سيتم منع مفتشي الوكالة الدولية من دخول منشآتنا في 23 فبراير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال مصدر دبلوماسى فى برلين لرويترز، اليوم الثلاثاء إن ألمانيا تحذر إيران من عرقلة عمليات التفتيش التى تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف الدبلوماسى الألمانى "عرقلة إيران عمليات التفتيش التى تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يكون مقبولا بالمرة.

"نحث إيران على الامتناع عن هذه الخطوة، ونحن على اتصال وثيق فيما يتعلق بهذه القضية مع شركائنا بما فى ذلك الولايات المتحدة". وأضاف أن على إيران المساهمة فى وقف التصعيد لمنح الدبلوماسية فرصة.